Namlı çalışma saatleri 2020: Namlı market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri

İstanbul'un iki yakasında da çok sayıda şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Namlı Hipermarketler, zaman içerisinde genişlettiği müşteri ağına yeni şubeler ekleyerek hizmet vermeye devam ediyor. İşte Namlı market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi…

Haberimizden, 2020 Namlı Hipermarketleri mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

NAMLI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Namlı Hipermarketleri, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, şube büyüklüğü ve hizmet bölgesine göre farklılık gösterir. Namlı market şubelerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aynıdır.

NAMLI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 08:00

NAMLI ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Namlı öğle arası: Namlı Hipermarket şubelerinde öğle arası yoktur. Sabah 08:00 itibarıyla açılan şubeler akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Namlı şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermeye devam eder.

NAMLI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Akşam kapanış: 21:00

NAMLI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Namlı marketleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Namlı açıktır.

NAMLI İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon & Fax

0 212 321 00 58-59

0 212 321 00 60-61 (Fax)

Adres

Muammer Aksoy Caddesi Okay Sokak No:17

Sefaköy / Küçükçekmece İSTANBUL

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