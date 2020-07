Nargile işletmecileri de normalleşmeyi bekliyor

Beşiktaş Meydan'da bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik nargile kafe işletmecisi, normalleşme sürecinde henüz açılmamış olan işletmelerinin faaliyete geçmesi için taleplerini dile getiren bir basın açıklaması yaptı. Normalleşmeyle birlikte birçok restoran, kafe vb. mekanların açılmış olmasına rağmen nargile kafelerin faaliyetine henüz izin verilmediğini, bu neden maddi zorluklar yaşadıklarını söyleyen işletme sahipleri, "Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz" dedi.Nargile kafe işletmecilerinin dernekleşme çalışması içerisinde olduğunu ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Mehmet Mehdi Dalmaz, "Koronavirüs süreci içerisinde çoğu işletmeci kiralarını bile ödeyemecek duruma geldi. Nargile ülkemizde bir sektör haline geldi. Devlet büyüklerimizden sektöre ilişkin bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Birsürü çalışanımız var, birçok kişiye istihdam sağlıyoruz. Çoğumuz kirasını ödeyemiyor, çalışanlarını maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz. Yaklaşık 2 bin işletme var. Ortalama 10 kişi çalışıyor bir işletmede. İşletmecisiyle, tedarikçisiyle, çalışanıyla 1 milyona yakın insanı ilgilendiren bir sektör. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz'' diye konuştu.Hasan Durmuş ise, "Bizler ekmeğini kazanmak için emeğiyle çalışan 1 milyona yakın insanız. Kendi emeğini sermaye yapmış, gecesini gündüzüne katarak çalışmasına rağmen zorlu yaşam şartlarında kıt kanaat geçinebilen nargile kafe işletmecileri ve çalışanlarıyız. Tüm dünyanın yaşamış olduğu pandemi sürecinde bizler de işyerlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Pandemi süreci boyunca kepenklerini kapatmış işletmelerimizin tüketmediği elektirik, su, doğalgaz, internet faturalarını ve kiralarını ödeyebilmek için bankalardan talep ettiği krediler yeterli olmamış ve mevcutlu kredilerimizi ödeyemez durumdayız. İşletmeciler olarak halen kafelerimizi açamıyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin bireysel tüketimiyle ilgili hiçbir sınırlama yasaklama olmamışken, nargile kafe işletmecileri, çalışanları ve tedarikçileri olarak halen evlerimize ekmek götüremeyenleriz. Bu nedenle özellikle yaşadığımız son dönemdeki ekonomik zorlukları aşabilmek, toplumun tedbirli yeni normalleşme sürecinde bizlerde tüm gerekli önlemlerimizi alarak artık nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.Nargile kafe işletmecileri olarak normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını istediklerini söyleyen Serkan Kızılay isimli işletme sahibi de şu ifadeleri kullandı: ''Yüzlerce işçimiz var. İşten çıkaramıyoruz, çıkarmak da istemiyoruz. Normal hayata dönmek istiyoruz. En azından açılış tarihiyle ilgili bir tarih verilirse ona göre tedbirlerimizi alırız. İş bir yana özel hayatımızdaki standartları da bir düzene koymamız gerekiyor. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Bir an evvel işyerlerimizi açmak istiyoruz. Bir taraftan da mal sahiplerinden ihtarnameler geliyor. Çalışanlarımızın maaşlarını ödemek için kredi çekmek durumunda kaldık. Zor durumdayız yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz'' dedi.