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Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu , tahliye talebinde bulundu

'da oğlu Kasım'ı koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede boğarak öldüren eski oyuncusu , vicdan azabı çektiğini söyleyip suçunu itiraf etmiş; tutuklanarak cezaevine girmişti. Son dakika haberine göre; cani baba, cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:00 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:02 ABONE OL
Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

'da, oğlu Kasım'ı (5) koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, eski futbolcusu (33), hakkında soruşturma yürüten cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

Toktaş, dilekçede "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz belirlenemediği için reddedildi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

'de 2008- 2009 sezonunda yer alan Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan ve son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Yıldırımspor'da kaptanlık yapan , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

Doktor tarafından muayene edilen Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan , iddiaya göre, fenalaştığını görünce doktora haber verdi. Daha sonra yoğun bakıma alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

Kasım Toktaş'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra , karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu öne sürdü.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

EMNİYETTE 'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEDİ

, emniyette verdiği ifadesinde, "Olay günü oğlum Kasım çok öksürdüğünden Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor, oğlumu muayene etti, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Toktaş, burada da emniyetteki ifadesini tekrar etti. Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. Mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kasım, daha sonra tekrar defnedildi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu'nda küçük Kasım'ın bedeninden alınan numunelerin incelenmesi sonucu ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kasım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi.

Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu

TAHLİYE DİLEKÇESİNE RET

Oğlu Kasım Toktaş'ı öldürdüğü iddiasıyla E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan , soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçesinde, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cevher Toktaş'ın tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz belirlenemediği için reddedildi.

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Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş, tahliye talebinde bulundu
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