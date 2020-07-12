OGS müşteri hizmetleri iletişim numarası: OGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020

OGS'de cihaza kredi yüklenmesi gerekmektedir. Yeterli krediniz yok ise otomatik ödeme talimatı ile kredi ya da banka kartlarından da ödeme gerçekleştirilebilmektedir. OGS'nin en büyük faydası, herhangi bir noktada durmadan araç geçişinin sağlanabilmesidir. OGS, araçların ön camında bulunan etiketi tanımlayarak araç sahibinin kayıtlı olduğu hesaptan ücreti tahsil eder.

OGS müşteri hizmetlerine direkt bağlanma:

OGS çağrı merkezine arayarak birçok hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. OGS müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak merak ettiğiniz tüm konular hakkında bilgi alabilir ve sorularınızın yanıtlarını müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.

OGS müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için 0850 460 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak OGS ürün bakiye durumu hakkında bilgi alabilir, iptal ve değişim koşullarını öğrenebilir ayrıca istek, soru ve önerilerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

OGS müşteri hizmetleri telefon no:

OGS müşteri hizmetleri iletişim için 0850 460 60 60 nolu telefondan ister abonelik işlemleri yapabilir ister soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

HGS müşteri hizmetleri iletişim numarası: HGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020