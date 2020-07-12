Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... "Bu dava ne zaman bitecek?"

Yargıtay ise bu cezayı fazla bularak, ehliyetsiz araç kullanmanın bilinçli taksir koşullarının oluşması için yeterli olmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin hükmünü bozdu. İkinci kez yapılan yargılamada mahkeme 26 Ekim 2017'de bu kez ehliyetsiz sürücüye bilinçli taksir hükümlerini uygulanmayıp, 4.5 yıl hapis cezası verdi ve dosya tekrar temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti.