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Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... "Bu dava ne zaman bitecek?"

Trafik kazalarına dikkat çekmek için çekilen kamu spotunda otopsi raporu ünlüleri ağlatan ’in ölümünün üzerinden 8 yıl geçti. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazayla ilgili dava halen tamamlanmadı. Davanın müştekisi olan Gökhan Demir'in kuzeni Yasemin Usta, “Bu dava kaç yıl daha sürecek” diye soruyor.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 12.7.2020 16:08 Son Güncelleme: 12.7.2020 16:12 ABONE OL
Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

İstanbul, Beyoğlu, Hasköy'de 19 Ekim 2012 tarihinde hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen ehliyetsiz sürücü, 18 yaşındaki tek yumurta ikizi 'i hayattan kopardı. Sürücü bir gün bile hapse girmezken, kazayla ilgili İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinde iki kez yargılama yapıldı.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

Mahkeme 6 Kasım 2014'te cezada alt sınırdan uzaklaşıp, sanık Salih Paşahan'a "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bilinçli taksir hükümlerini uygulayan mahkemenin kararında, sanığın geçmişte sabıkalarının olması, mahkemeyi yanıltıcı beyanlarda bulunması, yargılamayı takip etmemesi, olaydan pişmanlık duyduğuna dair bir söz ya da davranışının bulunmaması göz önüne alınarak takdir ve pişmanlık indirimi uygulanmadı.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

Yargıtay ise bu cezayı fazla bularak, ehliyetsiz araç kullanmanın bilinçli taksir koşullarının oluşması için yeterli olmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin hükmünü bozdu. İkinci kez yapılan yargılamada mahkeme 26 Ekim 2017'de bu kez ehliyetsiz sürücüye bilinçli taksir hükümlerini uygulanmayıp, 4.5 yıl hapis cezası verdi ve dosya tekrar temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

2.5 YILDIR YARGITAY'DA BEKLİYOR

Son olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, 29 Şubat 2018'de yerel mahkemenin ikinci kararının da bozulması ve üçüncü kez yargılama yapılması yönünde görüş bildirdi. 4.5 yıl hapis cezasını da fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanığa taksire dayalı kusurunun derecesi nazara alınmak suretiyle asgari hadden çok fazla uzaklaşılmasının yasaya aykırı olduğunu bildirdi. Yargıtay Ceza Dairesi ikinci temyiz sürecini 2.5 yıldır karara bağlamadı.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

"MEZARINA RAHAT GİTMEK İSTİYORUM"

Davanın müştekisi olan 'in kuzeni Yasemin Usta, "8 sene oldu, makul yargılama süresini aştı. Gökhan üniversiteye hazırlanırken bu kazaya kurban gitmişti.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

Bu dava kaç yıl daha sürecek? Kuzenimin mezarına rahat gitmek istiyorum" diyor. Dava dosyasında sürücü Salih Paşahan'ın, önündeki aracını solladığı sırada karşıya geçmekte olan 'e çarparak havaya fırlattığı, ardından Gökhan Demir'in arkadan gelen aracın ön camına düştüğü anlatılıyor.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?

Gökhan'ın otopsi raporundan yola çıkarak ünlüleri ağlatan "Can kaybediyoruz" başlıklı kamu spotu çekilmişti.

Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?
Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... Bu dava ne zaman bitecek?
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Otopsi raporu ünlüleri ağlatmıştı... "Bu dava ne zaman bitecek?"
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