Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 14:40 ABONE OL
Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı

Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün, en yoğun günlerinden birini yaşadı. 'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti.

Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı.

Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...

Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Plajda oluşan yoğunluk koronavirüsün yayılması sebebiyle endişelendirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Plajlar doldu taştı! Endişe veren görüntüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA