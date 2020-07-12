QNB Finansbank çalışma saatleri 2020: QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri

Qnb Finansbank çalışma saatleri 2020, bankaya gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çek, senet, kredi, hesap açma ve kapama gibi işlemlerini doğrudan şubede gerçekleştirmek isteyenler banka çalışma saatleri içerisinde işlerini tamamlamalıdır. Bankadaki işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Qnb Finansbank'ın hem açılış hem de kapanış saatini araştırıyor. Buna göre; Qnb Finansbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, Qnb Finansbank çalışma saatleri 2020!

QNB FİNANSBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'de birden fazla şubesi bulunan bankalar arasına adını yazan Qnb Finansbank günümüzde global çapta müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Finansal kulvarda hizmet veren Qnb Finansbank açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Qnb Finansbank saat 09:00'da açılıyor, 17:00'da kapanıyor.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemizde hemen hemen her ilinde bulunan Qnb Finansbank çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Qnb Finansbank Sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17.00'da mesai bitmektedir. Hafta sonu açık şube bulundurmaz. Ayrıca şubeler kapalı olduğunda ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Resmi tatil ve hafta sonları Qnb Finansbank hizmet sağlamamaktadır.

QNB FİNANSBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankası olan Qnb Finansbank açılış ve kapanış saati;

Qnb Finansbank açılış saati: 09.00

Qnb Finansbank kapanış saati: 17.00

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