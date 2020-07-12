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Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı

'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:48 ABONE OL
Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğünlere, sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verildi. Son günlerde düğünlerde takıların gelin-damat yerine cansız mankenlere takılması uygulamasının benzeri Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Pazarcık Mahallesi'nde Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğününde yaşandı. Çift açık alanda yapılan düğünlerine gelen misafirler için dezenfektan dağıtırken, takılar da cansız mankenlere takıldı.

GAYET GÜZEL KULLANIŞLI BİR SİSTEM...

Uygulamanın sağlıklı olacağını belirten damat Yusuf Katak, "Haberleri izledik, böyle uygulamanın çok sağlıklı olacağını düşündük. Biz de cansız manken kullanma kararı aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gayet güzel kullanışlı bir sistem. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı
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