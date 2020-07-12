Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

GELİŞMESİ: olacak mı? 2020 ?

Gündemin en önemli konularından bir tanesi olacak mı sorusunun yanıtı oluyor. Binlerce vatandaş Kurban Bayramı tarihinin yaklaşması ile birlikte konuya yönelik gelişmelerini yakından takip ediyor. Gelecek resmi açıklamaya gözlerini çeviren vatandaşlar için; ? 2020 , açıklama geldi mi? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.7.2020 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeleri yakından takip edilirken binlerce vatandaş bayramda yasak olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamanın ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Peki; ? olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda yasak olup olmadığı binlerce vatandaş tarafından araştırılırken Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Gelecek resmi açıklamayı bekleyenler için; ?

İşte yanıtı...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA