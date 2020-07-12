SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken binlerce vatandaş bayramda yasak olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamanın ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Peki; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...
Bayramda yasak olup olmadığı binlerce vatandaş tarafından araştırılırken Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Gelecek resmi açıklamayı bekleyenler için; bayramda yasak var mı?
İşte yanıtı...
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.