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Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

'da korku dolu anlar yaşandı. Eşiyle tartışan Ş.K. isimli şahıs, hakkında verilen uzaklaştırma kararı sonrasında 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Son dakika haberine göre; polis, Ş.K.'yı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:24 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak çocukları kurtarırken, Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaraladı.

Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

BIÇAKLA REHİN ALDI, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı eve geldi. Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, polise ihbarda bulundu.

Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

ÇOCUKLAR BİBER GAZIYLA KURTARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı. Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı.

Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ş.K., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri anne ve 3 çocuğunu koruma altına aldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı
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