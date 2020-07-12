Son dakika: Gözü dönmüş baba, çocuklarını bıçakla rehin aldı

ÇOCUKLAR BİBER GAZIYLA KURTARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı. Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı.