Son dakika günlük korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 13 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika gelişmeleri… Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren günlük korona tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar her gün yurt genelinde salgının durumu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 13 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri!

13 TEMMUZ BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum değerlendirmelerinde son üç gün içerisinde ülkemizdeki entübe hasta sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla şöyle açıklandı. İlk sırada vakaların en yüksek olduğu İstanbul bulunurken ardından Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya takip ediyor. Bakan Koca bu verileri açıklarken vatandaşların tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini vurguladı…