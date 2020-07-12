Son dakika haberi: Dolandırıcılara şok baskın! Kendilerini bakın nasıl tanıtmışlar

47 BİN TL DOLANDIRMIŞ



Takipte, Müslüm D.'nin, özellikle şehirler arası güzergahlarda bulunan akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerini arayıp, kendisini Karayolları Bölge Müdürü olarak tanıttığı belirlendi. Müslüm D.'nin bu yöntemle işletme sahiplerine, işletme girişlerinin bozuk olduğunu ve asfalt yaptıracağını söylediği, bunun üzerine de yolladığı banka hesaplarına belirlenen ücreti göndermelerini istediği tespit edildi. Şüpheli Müslüm D.'nin bu yöntemle 12 ilde toplam 15 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 47 bin TL para topladığı iddia edildi.



