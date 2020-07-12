Son depremler listesi 12 Temmuz: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri son depremler listesi!

Ülkemiz fay hattında olmasından dolayı pek çok sarsıntı yaşanabiliyor. Son olarak zaman zaman küçük çaplı şiddette depremlerin meydana gelmesi son depremler listesinin araştırılmasına neden oldu. Hal böyle olunca; gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine çevrildi. Peki; 12 Temmuz son depremler nerede oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ! 12 TEMMUZ 2020

Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.

Son olarak Kandilli verilerine göre günün en hissedilir depremi Ege Deniz'in de yaşandı. Saat 08:06'da meydana gelen deprem şiddetinin 3.4 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

