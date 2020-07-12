Starbucks çalışma saatleri 2020: Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri

Starbucks çalışma saatleri 2020, kahve alacaklar vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde birden fazla bulunan işletmenin açılış kapanış saatleri, öğle arası, hafta sonu çalışma saatleri gibi bilgiler merak ediliyor. Starbukcs, soğuk, sıcak kahveleri başta olmak üzere geleneksel ve çağdaş birçok kahve çeşidini mağazalarında misafirlerinin beğenisine sunuyor. Çalışma saatleri şubeden şubeye farklılık gösteren Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri ile Starbucks çalışma saatleri 2020!

STARBUCKS KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Starbucks çalışma saatleri, kahve tutkunlarının merak ettiği konular arasında bulunuyor. Starbucks hem AVM içlerinde hem de bireysel mağazaları bulunan bir firma olmasından dolayı çalışma saatleri değişkenlik göstermektedir. Starbucks şubeleri hafta içi her gün sabah 07:30'da açılıyor ve 23:00 kapanış yapıyor. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler genellikle saat 10:00'da açılmaktadır.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Dünyanın en fazla tercih edilen kafelerinden biri olan Starbucks'ın çalışma saatleri merak konusu olmayı sürdürüyor. Starbucks bugün 65 ülkede 21.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketi ola Starbucks saat 07.30'da açılırken gece yarısı 23.00'a kadar hizmet vermektedir. Hafta içi ve hafta sonu Starbucks şubeleri açıktır. Vardiyalı sistemle haftanın 7 günü çalışırlar.

STARBUCKS RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Tüm resmi tatillerde Starbucks hizmet sağlamaktadır.

STARBUCKS HAFTA SONU AÇIK MI?

Starbucks hafta sonu hizmet veriyor. Normal çalışma saatleri ise bazı bölgelerde değişkenlik gösterirken, hafta içi ve hafta sonu genel olarak 07:30-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

STARBUCKS AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Günün erken saatlerinden itibaren kahve almak isteyenler için sipariş hizmetlerini yaygınlaştıran Starbucks açılış ve kapanış saati;

Starbucks açılış saati: 07.30

Starbucks kapanış saati: 23.00

AVM çalışma saatleri! 2020 AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılış kapanış saatleri

Gratis çalışma saatleri 2020: Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışıyor mu?