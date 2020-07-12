Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (12 Temmuz 2020 Pazar) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.
MPİ Süper Piyango 12 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları;
12-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
466706
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
022289 - 065232 - 135755 - 175077 - 277328 - 305322
323130 - 327337 - 336127 - 495743
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
185401 - 293905 - 346499 - 390881 - 410296
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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