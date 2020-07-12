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sonuçları beli oldu! BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) tarafından yeni yürürlüğe alınan ve online ortamda her gün oynanabilen oyunun 12 Temmuz 2020 Pazar çekilişi MPİ tarafından yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugün yapılan çekiliş için büyük ikramiye kazanma umuduyla bilet alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Bu başlık altında ekranını bulabilirsiniz. İşte günün şanslı numaraları…

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Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen sonuçları MPİ tarafından bugün (12 Temmuz 2020 Pazar) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (12 TEMMUZ 2020 PAZAR)

MPİ Süper Piyango 12 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları;

Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

12-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

100000 TL ikramiye kazanan numaralar
466706
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
022289 - 065232 - 135755 - 175077 - 277328 - 305322
323130 - 327337 - 336127 - 495743
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
185401 - 293905 - 346499 - 390881 - 410296
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
1 - 6

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Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 12 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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