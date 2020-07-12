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Tam 108 yaşında! uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

108 yaşındaki uzun ve sağlıklı ömrünün sırlarını açıkladı. Eşini 20 yıl önce kaybeden Emine Nine oğluyla birlikte kaldığı evde yaşamını sürdürüyor. Emine Kederoğlu uzun ve sırlarını anlattı. İşte yemeyi ve çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Emine ninenin uzun ve sağlıklı yaşam sırları...

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:28 Son Güncelleme: 12.7.2020 12:29 ABONE OL
Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

108 yaşındaki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan , uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı. 5 çocuk 14 toruna sahip Emine nine eşini 20 yıl önce kaybetmiş. Oğluyla birlikte yaşayan Emine nine yaşam sırrını anlattı. İşte yemek yemeyi ve çalışmayı çok sevdiğini belirten Emine Kederoğlu'nun sağlıklı ve uzun ömrünün sırları...

Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki , uzun ömrünü doğal beslenme, çalışma ve hayatı sevmeye bağlıyor.

Emine nine, 5 çocuk sahibi oldukları eşini 20 yıl önce kaybetti. Çocuklarını evlendiren ve 14 toruna sahip olan Kederoğlu, oğluyla birlikte kaldığı evde yaşamını sürdürüyor.

Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

İşte Kederoğlu'nun uzun ve sırrı...

Gezmeyi, düzenli beslenmeyi ve çalışmayı çok sevdiğini belirten Kederoğlu, "Sabah ezanıyla uyanıyor, namazımı kılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Tereyağ, bal, zeytin, et, yoğurt, süt ve peynir gibi doğal besinlerle kahvaltı yaptıktan sonra ev işlerimi yapıyorum. Yemeyi çok seviyorum. Perhizim yok. Canımın istediğini yapar yerim. Yaylalarda gezmeyi de seviyorum. Yaşlılık çok zor. Gençlik gibisi yok. Gençlik ele geçmez, parayla alınmaz, değerini bilin." diye konuştu.

Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

Kederoğlu, çocukluğundan beri çok isteği okuma yazma öğrenme hayalini 60 yaşında gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum

"HİÇBİR ŞEYİ KAFASINA TAKMAZ"

Emine ninenin 75 yaşındaki oğlu Cavit Kederoğlu da 108 yaşındaki annesinin sağlık sorunu bulunmadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin giderebildiğini belirterek, "Annem hiçbir şeyi kafasına takmaz. Tamamen organik yiyeceklere beslenir. Ev işlerini her zaman kendisi yapar. Evine gelenlere hizmet etmeyi ve ikramlarda bulunmayı sever. Evlatları olarak nereye isterse oraya götürdük. Türkiye'de gezdirmediğimiz yer kalmadı gibi. Allah'ım başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum
Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum
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Tam 108 yaşında! Emine Kederoğlu uzun ve sağlıklı yaşam sırrını anlattı! Emine Nine: Yemeyi çok seviyorum
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