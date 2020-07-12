TÜVTÜRK çalışma saatleri 2020: TÜVTÜRK araç muayene istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonları açık mı?

Uluslararası standartlarda ülkemizde periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri ve günleri geliyor. Araç sahibi milyonlarca vatandaş, periyodik araç muayenesi, yola elverişlilik kontrolü ve egzoz gazı emisyon ölçümü için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu kurumun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden TÜVTÜRK istasyonları mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere il il 2020 TÜVTÜRK muayene mesai günleri ve saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR?

TÜVTÜRK istasyonları, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

İSKİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili bulunmaktadır; ancak bu durum, araç muayenesi yaptırmak isteyenleri etkilemez. Açılış ve kapanış saatleri içerisinde sürekli olarak hizmet verilmektedir.

TÜVTÜRK İSTASYONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Sabah başlayan mesai, kapanış saati olan 17.30'a kadar sürüyor.

TÜVTÜRK HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Alınan karara göre, hafta sonu sadece Cumartesi açıktır ve mesai saatinde bir farklılık yoktur. Pazar günü kapalıdır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

TÜVTÜRK istasyonu, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

TÜVTÜRK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2019

TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul adresindedir.

TÜVTÜRK'e 0 212 366 99 00 numaralı telefon veya 0 212 285 06 46 numaralı faks ile ulaşmanız mümkündür.