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Tuzla'da korkutan yangın!

Tuzla'da Orhanlı Kurtköy Yanyolu yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere itfaiye ekipleri ile birlikte yangına söndürme helikopteri de müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 15:43 Son Güncelleme: 12.7.2020 15:57 ABONE OL
Tuzla'da korkutan yangın!

Tuzla'da otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

Yangın saat 13.30 sıralarında Tuzla Fatih Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Destek amaçlı bölgeye itfaiye helikopteri de istendi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Tuzla'da korkutan yangın!
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