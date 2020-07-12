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Vicdansızlığın böylesi! Tarihi surların dibine bebek bıraktılar...

Fatih’te bulunan surların dibinde bir bebek olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler puset içerisinde buldukları bebeği hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:30 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:04 ABONE OL
Vicdansızlığın böylesi! Tarihi surların dibine bebek bıraktılar...

Dün saat 19.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede terkedilmiş bir bebek olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince ivedilikle bahse konu adrese geçildi. Yapılan kontrolde bebeğin puset içerisinde olduğu görüldü.

Ekipler tarafından kurtarılan bebek gerekli tedavisi için ivedilikle 112 Acil Yardım Ekibine teslim edilerek en yakın hastaneye intikali gerçekleştirildi.

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Vicdansızlığın böylesi! Tarihi surların dibine bebek bıraktılar...
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