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Yolda tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

HAMZA ALP
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Yolda tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
İstanbul'dan Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Sema D. ile caddede karşılaştığı Kemal E. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E., tabancayla Sema D.'ye ateş etti. Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak Kemal E.'ye "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Kemal E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Kemal E. ve Sema D. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın ve Kemal E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yolda tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
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