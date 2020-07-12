Yolda tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

İstanbul'dan Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Sema D. ile caddede karşılaştığı Kemal E. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E., tabancayla Sema D.'ye ateş etti. Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak Kemal E.'ye "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Kemal E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Kemal E. ve Sema D. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın ve Kemal E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.