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’a SPA tazminatı

’da bulunan ünlü SPA merkezinde masaj yaptıran Doktor Semra Kahraman, ıslak alanı kullandığı sırada kayıp düşerek kalçasını kırdı. Genç Doktor, Zorlu Center’a olayda kusurlu olduğunu ileri sürerek tazminat davası açtı.

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Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:39 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:45 ABONE OL
Zorlu Center’a SPA tazminatı

Özel bir hastanede kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doktor Semra Kahraman, Zorlu Center'da bulunan lüks SPA merkezine gitti. Masaj yaptıran Doktor Kahraman, jakuziden çıktıktan sonra ayağı kayarak SPA merkezi içerisinde düştü.

KALÇASINI KIRDI

Yetkililerin haber vermesi üzerine ambulansla çalıştığı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan doktorun kalçasında kırık tespit edildi. 3 ay boyunca yatak istirahati verilen doktor mesleğinden uzak kaldığı için yıprandığını ve yaşam kalitesinin düştüğü için SPA merkezine dava açtı. Eve hapsolduğu gerekçesiyle psikolojisi bozulan Doktor, Zorlu Center'ın yetkililerinden şikâyetçi olurken merkez yetkililerinin kendisine 10 bin lira manevi tazminat vermesini istedi.

"DAVACI DOKTOR, YÜZDE 30 KUSURLU"

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi, davacı doktorun terlik kullanmadığı için kusurlu olduğunu, terlik olsaydı ayağının kaymayacağını ileri sürerek olayda yüzde 30 kusurlu olduğunu belirtti.

Davalı şirketin ise müşterilerine havlu ve terlik kullanmanın zorunlu olduğunu ve aksi takdirde sorumluluğunu müşteriye ait olduğunu belirten bir belge imzalatmadığı için olayda yüzde 70 oranında kusurlu olduğunu belirti. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

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Zorlu Center’a SPA tazminatı
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