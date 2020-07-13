65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere belirli saat diliminde geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…