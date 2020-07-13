Akıllara durgunluk veren olay! 'Size koronavirüs hediye getirdim'

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs evrak almak için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. İstediği evrağı alamayınca sinirlenen şahıs, "Eşim korona virüslü. Ben de size korona virüs hediye getirdim" diyerek bağırmaya başladı.