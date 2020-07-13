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’de güpegündüz

’de kahvehanede oturan bir vatandaş, yaklaşık 6 aydır aranması bulunan kişi tarafından güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 21:40 Son Güncelleme: 13.7.2020 21:42 ABONE OL
Arnavutköy’de güpegündüz silahlı saldırı

Olay, Anadolu Mahallesi Beyder Sokak'ta bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay önce eşini ve arkadaşını silahla vuran ve daha sonra ortadan kaybolan İ.İ. bugün sokaktaki kahvehaneye gelerek M.Ç.'ye silahla saldırdı.

Arnavutköy’de güpegündüz silahlı saldırı

M.Ç. bacaklarına isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığılıp kaldı, İ.İ. ise olay yerinden kaçtı. Yerde yatan M.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan mahalleli ve kahvehanede oturan arkadaşları yaptı.
İlk müdahalesi yapılan M.Ç. daha sonra olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçan zanlı İ.İ. her yerde aranıyor.

Arnavutköy’de güpegündüz silahlı saldırı
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Arnavutköy’de güpegündüz silahlı saldırı
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