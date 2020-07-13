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Avukatın zaferi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Avukatın radar zaferi
Avukat Mehmet Seçilmiş, 4 Haziran'da, hız sınırı 110 kilometre olan İzmir-Aydın Otoyolu'nda 122 kilometre hızla radara yakalandı. Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre sınırını bir kilometre aştığı için 288 lira ceza kesilen Seçilmiş, iptal davası açtı. Selçuk Ceza Hakimliği, hız limitinin sadece 1 kilometre aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine vararak cezayı iptal etti. Seçilmiş, "Öncelikle herkesi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. 3-5 kilometre aşım yüzünden ceza yemiş olsaydım, itiraz etmezdim. Ancak 1 kilometre çok küçük bir fark. Hepimiz insanız. Ayağımız gazdayken bu kadar küçük bir farkı ayarlayamayabiliriz. Emsal bir karar oldu" diye konuştu.
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Avukatın radar zaferi
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