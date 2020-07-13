Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

'de bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. O anlar ise zanlılardan birinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:53 ABONE OL
Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı.

Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA