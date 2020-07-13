Baba ve iki oğlu denizde can verdi

Sinop'ta serinlemek için denize giren baba ile iki oğlu boğuldu. Ayancık ilçesinde Ramazan Demirci (50), ailesi ile denize girmek için Harzana köyü plajına gitti. Çocukları 12 yaşındaki Resul ve 14 yaşındaki Kerem ile denize giren baba Demirci, bir süre sonra çocuklarıyla gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan baba ve iki oğlu, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde ise açık su kuyusuna giren Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7) boğularak hayatını kaybetti. Giresun'un Bulancak ilçesinde de belediye plajında denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20) bir süre sonra çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. Alizadeh'in cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. Kırklarale'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de denize giren Hayrullah Torun (44) dalgalara kapılarak kayboldu. Ağrı'da koyun otlatırken sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş (12) hayatını kaybetti.