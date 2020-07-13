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Başkalarının yerine sınava giren 'joker' yakalandı

'ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına giren 'joker' adayın ipliği pazara çıktı. Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 'joker' ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 17:03 Son Güncelleme: 13.7.2020 17:16 ABONE OL
Başkalarının yerine sınava giren 'joker' yakalandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında; kentte düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında bir kişinin joker aday olarak 20 aday yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği, Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Joker aday olarak sınavlara katıldığı tespit edilen bir şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 20 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edildi.

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Başkalarının yerine sınava giren 'joker' yakalandı
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