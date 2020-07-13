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'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

'nda hareketli dakikalar yaşandı... Yabancı uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında başlayan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Karnından bıçaklanan kişinin ilk yardımına koşan bekçi, ambulans gelene kadar, atletiyle yaraya tampon yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 17:28 Son Güncelleme: 13.7.2020 17:36 ABONE OL
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

Olay, Bülbül Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri Fas diğeri Filistin uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

Tartışma sırasında, sokakta yaya devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin kendilerine doğru geldiğini gören Filistin uyruklu kişi, Fas uyruklu kişiyi karnından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

Bekçilerden biri kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına koşarken, diğeri ise kaçan saldırganın peşine düştü. Adının Muhammed olduğu öğrenilen yaralıya yardım eden bekçi, üzerindeki atleti çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

Bekçi, ambulans olay yerine gelene kadar tampon yapmayı sürdürdü. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

SALDIRGANI BEKÇİ YAKALADI

Saldırgan, yaşanan kısa kovalamacanın ardından diğer bekçi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı

Sokak sakinlerinden Caner Kahraman "Bekçiler bu taraftan koşuyordu. Adamlar burada birbirlerini bıçakladılar. Adam boşluğundan bıçaklandı. Bekçi tişörtünü çıkardı, kanamasının üzerine baskı yaptı. Sonra ambulans geldi götürdü" diye konuştu.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
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Beyoğlu'nda bıçaklı kavga! Yaralının ilk yardımını bekçi yaptı
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