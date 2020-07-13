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’da yolcu otobüsü devrildi... Bir kişi öldü çok sayıda yaralı var

'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 05:12 ABONE OL
Bursa’da yolcu otobüsü devrildi... Bir kişi öldü çok sayıda yaralı var

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Çağlayan mevkisinde, İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden Ş.K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.

Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün yaşamını yitirdi.

Otobüs şoförü Ş.K. ile 15 yolcunun yaralandığı kazadan ikinci şoför ve diğer 15 yolcu yara almadan kurtuldu.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Bursa’da yolcu otobüsü devrildi... Bir kişi öldü çok sayıda yaralı var
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