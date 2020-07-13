Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 13 Temmuz 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adında 2 aktif fay hattının uzanış doğrultusunda yer alan ülekmizde sınır içinde ve sınır ötesinde meydana gelen fay kırılmaları sonucunda depremler yaşanmaktadır. Bu depremlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ)

İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…