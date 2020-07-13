Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet ile Bayram tarihleri

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ne zaman, ayın kaçında? kaç gün olacak? Diyanet ile Bayram tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 dini günler takvimine göre; tarihleri belli oldu. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek olan bayram için tatil planları yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Öte yandan Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan kurban kesme ibadeti de yerine getirilecek. Peki; ? kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:15 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:16 ABONE OL
Diyanet ile Bayram tarihleri 2020: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayrama az bir zaman kala bayram hazırlıkları başlarken kurban kesme ibadeti de yerine getirilecek. Diyanet takviminde yer alan bilgilere göre; 4 gün sürecek olan bayram Temmuz ayının sonunda idrak edilecek. Peki; ne zaman? 2020 kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olup bayram tatili için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte Kurban Bayramı tarihleri 2020;

Diyanet ile Bayram tarihleri 2020: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  1. 30 Temmuz Perşembe günü arefe günü (yarım gün) başlayacak olan Kurban Bayramı şu tarihlere denk gelecek;
  2. 31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)
  3. 1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
  4. 2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1.Gün)
  5. 3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU MU?

'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Diyanet ile Bayram tarihleri 2020: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanın sağlığına ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir durumun yaşandığını söyledi.

Kurban bayramına az bir süre kaldığını belirten Eroğlu, "Bu nedenle kurbanın nakli, satışının yapılacağı ve kesileceği yere kadar birçok önlem alınacak. Pandemi süreci dolayısıyla insanların belirlenen kurallara ve önlemlere daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kurban satış yerlerinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Pazar alanlarının girişlerinde, gelen kişilerin ateşi ölçülecek ve yüksek ateşi olanlar pazara alınmayacak. Hayvan satışlarında maske, eldiven, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli. Kurban satışlarında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında el sıkışmaların yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlar kurbanlığını alıp pazarda fazla vakit geçirmeden evlerine gitmeli. Kurban satanlar da kurallara uymalı. Yeni normale göre hareket edilmeli."

Kurbanlık seçiminde belge uyarısı

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususların olduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların satış yerlerinde veteriner sağlık raporu ya da ilgili belgeleri olmayanlardan kurbanlık almamaları gerekiyor. Hayvanı seçerken dış görünüşe dikkat etsinler. Kurbanlıkların bakışının canlı olması gerekiyor. Hayvanların canlılığını gösteren belirtilere baksınlar. Kurbanlıkta öksürük, burun akıntısı, halsizlik olup olmadığına bakılmalı. Bu belirtileri taşıyan hayvanı almasınlar. Ayrıca hayvanların küpelerine ve yaş durumuna da dikkat etsinler. Bununla ilgili orada bulunan veteriner hekimlerden mutlaka yardım alsınlar. Ayrıca hayvanlarda şişkinlik olmamalı."

Eroğlu, vatandaşların kurban kesimini profesyonel hizmet veren yerlerde yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Diyanet ile Bayram tarihleri 2020: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet ile Bayram tarihleri
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