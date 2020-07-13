Diyanet dini günler takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam dünyasının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 takvimine göre bayramın ilk günü 31 Temmuz 2020 Cuma tarihine denk geliyor. Müslümanların Ramazan Bayramı'ndan sonraki önem verdiği ikinci bayram olan Kurban Bayramı tatili ise merak konusu oluyor. Ailesiyle tatil planı yapan vatandaşlar tatil günlerini araştırmaya başladı. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Mübarek Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Diyanet takviminde 2020 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. 2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
İşte Kurban Bayramı tarihleri ve tüm bilgiler…
KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR
KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri henüz belli olmadı. Güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.