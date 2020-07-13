Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doktoru bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Doktoru bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine giden , dişi çekildiği sırada ağrısı olduğu gerekçesiyle, yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i yaralamıştı.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:03 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:23 ABONE OL
Doktoru bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Mert Demir (19), cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Demir savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ederek pişman olduğunu belirtti.

Bir anlık öfkeyle hareket ettiğini savunan sanık, sağlık görevlisine zarar verdiği için utandığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine geçen yıl eylülde giden Mert Demir, dişi çekildiği sırada ağrısı olduğu gerekçesiyle, yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i (55) yaralamıştı. Gören, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Demir ise tutuklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktoru bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA