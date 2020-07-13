Emekli maaşı taşıma 2020: Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Bir SGK kurumuna bağlı olarak sigortalı çalışan vatandaşlar belirli bir çalışma sürelerinin sonuna geldikleri zaman aktif çalışma hayatlarına veda ederler. Bu duruma emeklilik adı verilmektedir. Emekli olan vatandaşlar geçmiş hizmetleri nedeniyle, düzenli bir gelir almaya hak kazanmaktadırlar. Emekli olma şartını taşıyan her vatandaş emekli olur. Bu şartlar genellikle; 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma durumu bulunan vatandaşlar emekli olabilirler. Emekli maaşı başka bankaya taşıma şartları merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Emekli maaşı taşıma kampanyaları işte detaylar.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli maaşını nasıl taşıyabileceklerini merak etmektedirler. Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya T.C. kimliğiniz ile beraber yanınıza alarak giderek bu konu hakkında talep oluşturunuz. Daha sonra bankaların sizlere sunmuş olduğu tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan maaşınızı alabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA KAMPANYALARI

•Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını taşımanın yollarını aramaktadırlar. Kendilerine daha iyi hizmet sunan bankaları aramaktadırlar. 2020 yılında 13 milyon emeklinin gözü kulağı verilecek olan promosyonlarda. Yeni yıla girmemiz ile birlikte maaşını taşıyan emeklilere verilen banka promosyon kampanyalarının ardından 3 yıllık anlaşmalar yeni yıl itibariyle sona ermiş oluyor. Bunda sonra gözler tekrardan emeklilere verilecek olan banka promosyonlarına yöneldi.

•Emekli olan vatandaşlara verilen emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibari ile birlikte tekrar başladı. Bankalardan promosyon almak isteyen emekliler için bankaların şartı ise genellikle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekmektedir.

•Bankalardan bankaya promosyonlar değişiklik göstertmektedir. Yeni emekli olacaklar veya emeklilik maaşını bağlatanlar için kampanya düzenleyen ve maaşlarını kendi bankasından alması için çalışma yapan birçok bankalar promosyon hazırlığında yeni kampanyalar getirmektedir. Emekliliklere her ay 125 milyon ödeme yapılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKADAN NASIL ALINIR?

Emekli maaşını başka bankaya aldırmak isteyen vatandaşlar. İstedikleri bankaya giderek maaşlarını taşıma hakkında talep oluştururlar. Daha sonra bu talepleri onaylandıktan sonra bankaların sunmuş olduğu tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirirler. Daha sonra tercih etmiş oldukça ikinci maaşını seçtikleri bankaya giderek maaşlarınızı alabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞINI BAŞKA BANKAYA TAŞIMA ŞARTLARI

Emekli maaşı almaya hak kazanan aktif çalışma hayatını sonlandıran vatandaşlar

•emekli maaşını bankaya taşımak isteyen vatandaşlar bazı şartlara uymalar gerekmektedir. Bu şartlar; Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya T.C. kimliğinizle giderek bir talep oluşturmanız gerekiyor.

•Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz.

•Ardından emekli olanlar ilk maaşlarını SGK'nın belirlediği anlaşma sağladığı bankadan alabilirler. Fakat eğer ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu bu bankadan memnun kalmadıysanız ya da diğer bankaların promosyonlarından yararlanmak istiyorsanız ise hangi kurumdan emekli olursanız olun yani 4A, 4B, 4C fark etmeden eski adı ile SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi sigorta kolları fark etmeden maaşınızı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.

İmza sirküleri nedir, nasıl alınır? İmza sirküleri geçerlilik süresi ve ücreti KYK borç sorgulama 2020: KYK kredi borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Maaşa haciz gelir mi? Emekli ve çalışan maaşına haciz konulur mu?