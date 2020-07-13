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'ta dehşet anları; kamyonetle gelip bıçakladılar

'ta bir motosiklet ve kamyonetle gelen 8 kişilik grup, alacak konusunda tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 17:44 Son Güncelleme: 13.7.2020 17:52 ABONE OL
Esenyurt'ta dehşet anları; kamyonetle gelip bıçakladılar

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet anları görüntülerinde, kimlikleri belirlenemeyen kişiler kamyonet ve bir motosikletle İnönü Mahallesi 367 Sokak'taki camcı dükkanına geldikten sonra işyeri sahibini sopa ve bıçaklarla yaraladı.

Esenyurt'ta dehşet anları; Kamyonetle gelip bıçakladılar | Video



Saldırganlar geldikleri gibi kaçarken, polis ve 112'den yardım istedi. Gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.





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Esenyurt'ta dehşet anları; kamyonetle gelip bıçakladılar
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