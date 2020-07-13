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'ta yangın paniği!

2233 Sokak'ta işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:32 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:07 ABONE OL
Esenyurt'ta yangın paniği!

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video

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Esenyurt'ta yangın paniği!
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