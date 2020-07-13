Eski eşi ve kızını öldürdü

Tekirdağ'da Murat K. (37) bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile öldürdükten sonra, kendisini de vurarak intihara kalkıştı. Murat K. ile Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Turan mart ayında ayrıldı. Hatice Turan da kızı Esila'yı alarak Süleymanpaşa ilçesindeki baba evine geldi. Genç kadın dün sabah ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başında Murat K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Hatice Turan'ın başından vurarak öldüren Murat K., ardından genç kadının 200 metre ilerideki evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan kızı Esila'yı başından vurarak öldüren Murat K. kendisini de başından vurdu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Murat K.'nın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını, 1 Temmuz'da tabanca fotoğrafıyla değiştirdiği ortaya çıktı.