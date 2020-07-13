Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eski eşi ve kızını öldürdü

Eski eşi ve kızını öldürdü

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Eski eşi ve kızını öldürdü
Tekirdağ'da Murat K. (37) bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile öldürdükten sonra, kendisini de vurarak intihara kalkıştı. Murat K. ile Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Turan mart ayında ayrıldı. Hatice Turan da kızı Esila'yı alarak Süleymanpaşa ilçesindeki baba evine geldi. Genç kadın dün sabah ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başında Murat K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Hatice Turan'ın başından vurarak öldüren Murat K., ardından genç kadının 200 metre ilerideki evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan kızı Esila'yı başından vurarak öldüren Murat K. kendisini de başından vurdu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Murat K.'nın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını, 1 Temmuz'da tabanca fotoğrafıyla değiştirdiği ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşi ve kızını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA