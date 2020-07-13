Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! 13 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
E devlet sistemi veya SMS aracılığı ile yatıp yatmadığı sorgulanabilen Evde bakım maaşı ödemeleri Hatay, Tokat, Bolu,Edirne,Diyarbakır,Kırklareli,İzmir,Karabük,Kayseri,Antalya,Zonguldak,Bilecik,Konya, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar illerine yattı…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.