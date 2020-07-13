Gizemli ısırık küçük Hamza’yı 1 saatte öldürdü

Antalya Kaş'ta katıldığı düğünde "Ayağımı bir şey soktu" diyen Hamza Sertel (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Babası tarafından götürüldüğü sağlık ocağında ayağında üç küçük diş izi tespit edilen Hamza, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, yaklaşık bir saat sonra öldü. Hamza, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılan ısırığı ya da akrep sokması sonucu can verdiği ihtimali araştırılan Hamza'nın kesim ölüm nedeni incelenmenin ardından belirlenecek. Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete, bölgede ilk kez böyle bir ölüm vakası duyduğunu söyleyerek, "Yılan ve akrep ısırıklarında bir saatte ölüm hiç yaşanmadı. Türkiye'deki en zehirli engerekler bile bir-iki saat içinde öldürmez. Saatler, günler sürer. Yılan ısırığına bağlı ani alerjik reaksiyon olabilir" dedi.