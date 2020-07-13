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Havada damatsız evlilik teklifi

Sevgilisi ’yı ’ya uğurlayan ’ın evlilik teklifini uçuş görevlileri yerine getirdi. Şaşkınlığa uğrayan kadın, tek taraflı teklife “evet” dedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Havada damatsız evlilik teklifi
Ülkesine dönen sevgilisine uçakta evlilik teklif etmeyi planlayan Cemil Yıldız, işleri nedeniyle Ukrayna seyahatini iptal etmek zorunda kalınca planını gerçekleştirmek için havayolu şirketindeki görevlilerden yardım istedi. Talebi olumlu karşılanan Yıldız, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte kabin memurları ve pilotlar aracılığı ile evlilik teklifini gerçekleştirdi. Pilotun kendisini anons etmesi üzerine kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Olha Dorokhina, aynı anlarda kabin memurunun evlilik yüzüğünü getirmesi üzerine şaşkınlığı bir kat daha arttı. Yüzüğü alarak sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiğini anlayan Dorokhina, sevinç gözyaşları içerisinde teklife 'evet' yanıtını verdi. Uçakta bulunan yolcular ise teklifi alkışlarla karşılandı.
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Havada damatsız evlilik teklifi
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