Heybeliada alevlere yenilmedi

Heybeliada'da dün ormanlık alanda yangın çıktı. Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki 2 farklı noktadan yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Bu sırada, belediye hoparlöründen eğitimi olan vatandaşlar yangına müdahaleye çağrıldı. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Yerlikaya ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Pakdemirli, ekiplerin hızlıca adaya intikal ederek saat 17.33 itibarıyla çıkan yangına 17.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını söyledi. Nemin yüzde 70 seviyelerinde, havanın çok sıcak olduğunu belirten Pakdemirli, yerleşim yerlerinin de rüzgar yönü nedeniyle risk taşıdığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle adaya hareket ettiğini Pakdemirli, şöyle konuştu:"Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor."Yerlikaya Twitter hesabından "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" paylaşımında bulundu.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, yangın üzerine TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait söndürme araçlarının adaya taşınmasının sağlandığını bildirdi.