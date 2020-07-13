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Hırsızlık için çocuk kullanan şüpheliler gözaltına alındı

Fatih'te yaşanan hırsızlık olayının güvenlik kameraları şaşkına çevirdi. Hırsızlar, kötü emellerine yanlarındaki küçük kızı da alet etmiş. Eminönü Meydanı'nda küçük kız çocuğunu kullanarak hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:45 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:48 ABONE OL
Hırsızlık için çocuk kullanan şüpheliler gözaltına alındı

Fatih Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanı'na 1 Temmuz günü gezmek için giden bir ailenin bebek arabasında asılı duran ve içerisinde 2 bin 800 lira olan çantası çalındı. Aile durumu fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin Aykut T. (31), Yağmur T. (32) ve Ayşe D. (50) olduğu belirlendi. Aykut T. ve Yağmur T. Fatih'te , Ayşe D. ise Beyoğlu'nda dün gözaltına alındı.

Eminönü'nde hırsızlık için çocuk kullanan şüpheliler kamerada | Video

GÜVENLİK KAMERALARINDA ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe D.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Aykut T. ve Yağmur T.'nin ise bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bebek arabası bulunan ailenin Eminönü meydanında bir bankta oturduğu yanlarına giden Yağmur T.'nin aileyi oyaladığı Aykut T.'nin bebek arabasındaki çantayı aldığı ve yanındaki küçük kız çocuğuna verdikten sonra uzaklaştıkları görülüyor.

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Hırsızlık için çocuk kullanan şüpheliler gözaltına alındı
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