İmza sirküleri nedir, nasıl alınır? İmza sirküleri geçerlilik süresi ve ücreti

Resmi bir işlemde kullanmak üzere yetkili kimselerin imza örneklerini içeren resmî belgeye imza sirküsü adı verilmektedir. Bu belge maddi ve ticari konularla alakalı işlemler için gerekli olan, bir kurumu temsil eden kimselerin birden fazla imza örneğiyle beraber noter onayını içeren bir resmî belgedir. İmza sirküleri ile;

Sahte imza kullanımının ve bundan kaynaklı dolandırıcılık vakalarının,

Herhangi bir kişinin bir şirket adına sahte imza atmasını, Bir şirket adına izinsiz ticari faaliyetlerde bulunulması gibi problemlerinin önüne geçmeye yarayan resmi bir belgedir. İmza sirküleri nasıl alınır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İmza sirküleri yenileme işte detaylar.

İMZA SİRKÜLERİ NEDİR?

İmza sirküleri olarak bilinen bu belgeler, bir kurumun veya kuruluşun yetkili olunan kişisinin imza atma yetkisi olduğuna dair kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı resmi bir belgeye imza sirküsü adı verilmektedir. Günümüzde kişi ve kurumlara ait bilgilerin çok hızlı şekilde yayıldığı bu zamanda, belge sahteciliği ve sahte imza kullanımı gibi karşılaşılabilecek bazı sorunlar bunların başında geliyor. Bu durum ile özellikle iş yaşamında bu gibi bazı sorunlar ile karşılaşmamak için alınabilecek önlemlerden biriside, kurum ve kuruluşlarla yetkili kişilere ait imza örneklerinin noter onayı alınarak belgelendirilmesine yani imza sirküleri olarak bilinen resmi bir belgenin alınması gerekmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ NASIL ALINIR?

Noterden onaylatılan resmî belgeye imza sirküleri denilmektedir. İmza sirküleri belirli bir ücret karşılığında noterden alınabilmektedir. Bu belgeye kısa sürede ulaşılmaktadır. İmza sirküleri için aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler;

•Öncelikle imza sirkülerinde adı geçecek olan kurum ve kuruluşlarca yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisini yanında getirmesi gerekmektedir.

•Bir diğer ise sirküde adı geçecek kurumun vergi levhası,

•Son olarak gereken belgeler arasında kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesini yanında getirmeleri gerekmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ NEREDEN ALINIR?

İmza sirkülerini belirli bir ücret karşılığında noterden alınmaktadır.

İMZA SİRKÜLERİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

İmza sirküleri olarak bilinen resmî belgeler kişinin görevde kaldığı süre boyunca geçerlidir. Ayrıca bu belgeler en fazla 3 yıl olarak belirlenmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ ÜCRETİ

Resmi bir belge olan imza sirküsü ilk nüsha ücreti 98 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilk nüshadan sonra ki nüsha ücretlerinde bazı değişiklikler gösterir. Örnek verecek olursak; iki nüsha imza sirküleri aldınız ise fiyatı 2 nüsha fiyatı olan 186 lira değil bir nüsha ücretinin 1,5 ile çarpılmış hali olan 147 TL gibi bir ücret olmaktadır.

İMZA SİRKÜLERİ YENİLEME

İmza sirküleri olarak bilinen resmi bir belge olan bu belge, kişi notere kimliği ile birlikte başvuru yapması üzerine belirli ücret ödemesi yaparak noter tarafından hazırlanan, bir kurumun veya kuruluşun temsilcisinin imza atma yetkisi olunan resmi bir belgedir. İmza sirküleri yenilemek için bazı prosedürlere uymanız gerekmektedir. İmza sirküsünnü yenileyebilmeniz için öncelikle ilgili kişi ya da kişilerin fotokopisini, ticaret sicil kaydı belgesini ve vergi levhasını notere ibraz etmeniz gerekmektedir.