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İSKİ su kesintisi 13 Temmuz 2020! , saat kaçta gelecek?

'da 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak olan su kesintisi listesi İSKİ resmi sitesinden duyuruldu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklıyor. Peki, gelecek? İşte, 13 Temmuz listesi...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:57 ABONE OL
İSKİ İstanbul su kesintisi 13 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 13 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 13.07.2020 09:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Altınşehir Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 13.07.2020 09:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 13.07.2020 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah,Levazım Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Akören Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 08:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Hüseyinli Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ İstanbul su kesintisi 13 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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