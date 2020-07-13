İSKİ İstanbul su kesintisi 13 Temmuz 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 13 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 13.07.2020 09:43
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Altınşehir Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 13.07.2020 09:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 13.07.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah,Levazım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 08:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Hüseyinli Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.