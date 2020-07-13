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'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Koronavirüs tehlikesine rağmen 'da bazı toplu taşıma araçları tıka basa yolcu taşımaya devam ediyor. Trafik polisleri bu kural tanımazlara karşı sıkı denetimler uyguluyor. Son olarak Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:43 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:46 ABONE OL
İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara yansıdı.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3'te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor. Hadımköy Yolu'nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...
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İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...
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