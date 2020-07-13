İstanbul'da şoke eden görüntü! Ekiplerin durdurduğu otobüsten 48 yolcu çıktı...

Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.



