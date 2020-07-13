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'daki dansözlü eğlenceden pes dedirten görüntüler!

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir iş yerinin açılığında düzenlenen dansözlü eğlence şaşkına çevirmişti. Benzer bir olay da Kağıthane'de yaşandı. Sokak ortasında yapılan düğünde dansöz oynatıldı. Ortaya çıkan görüntülerde düğünde kimsenin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:03 Son Güncelleme: 13.7.2020 11:08 ABONE OL
İstanbul'daki dansözlü eğlenceden pes dedirten görüntüler!

Kağıthane'de korona virüs salgınına rağmen sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılan yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Çocuk ve yaşlıların da katıldığı dansözlü düğün eğlencesi kameralara yansıdı.

'PES' DEDİRTEN DÜĞÜN

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde 'pes' dedirten görüntüler kaydedildi.

İstanbul’da dansözlü düğün eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler | Video


DANSÖZLÜ EĞLENCEDE İĞNE YERE DÜŞMEDİ

Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri "pes" dedirtti. Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

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İstanbul'daki dansözlü eğlenceden pes dedirten görüntüler!
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