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ne zaman, saat kaçta? 13 Temmuz 2020 Bu hafta kabine toplantısı hangi gün?

Her hafta ülkemizde salgının durumuna ilişkin gelişmelerin değerlendirilmeye alındığı haftanın ilk günü ile beraber merakla beklenmeye başladı. Vaka sayılarındaki durgunlukla beraber özellikle de bu hafta bayramda gerçekleşmesi beklenen kısıtlamanın akıbetinin de açıklanması bekleniyor. Peki, 13 Temmuz Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı hangi gün?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Temmuz 2020 Bu hafta bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?

her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Bu kapsamda kabinenin toplandığı gün ülkedeki salgının son durumuna ilişkin tüm detaylar masaya yatırılırken yeni kararlar ve tedbirler üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Milyonlarca vatandaş bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısı için bekleyişe geçti. Bakanlar Kurulu'nda bu hafta kurban bayramında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin yeni kararlar alınması beklenirken tüm Türkiye'nin toplantı günleri tek gündem maddesi toplantı sonrası yapılan açıklama oluyor…

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Temmuz 2020 Bu hafta bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Bu hafta kabinenin toplanacağı tarih için henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak açıklama geldiği an detaylar haberimizin içerisinde olacaktır.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta 8 Temmuz tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. Bu hafta için ise henüz bir tarih bulunmuyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Temmuz 2020 Bu hafta bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Temmuz 2020 Bu hafta bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?
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