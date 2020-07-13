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Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!

Akılalmaz olay 'nin Çayırova ilçesinde gece saatlerinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, caddedeki kaldırımda çırılçıplak dolaştı. Adamı gören vatandaşlar 155'e ihbarda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:41 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:42 ABONE OL
Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!

'nin Çayırova ilçesinde kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!

Olay, gece saatlerinde, Çayırova ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!

Kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü.

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!
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Kaldırımda çırılçıplak yürüdü, görenler gözlerine inanamadı!
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