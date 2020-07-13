Kırklareli'nde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Panayır İskelesi mevkisinde dün denize giren Ali Şimşek (27), bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunan Şimşek'in cesedi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İĞNEADA'DA KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Mert Gölü mevkisinde denize girdikten sonra kaybolan Hayrullah Torun'un bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.
Dün, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri "drone" ile havadan, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmaları yapmış, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilmişti.